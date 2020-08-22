Лукашенко уверен в западной военной поддержке оппозиции

Запад оказывает военную поддержку белорусской оппозиции, уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает «БелТА».

В частности, военная поддержка выражается в передвижении войск Североатлантического альянса (НАТО) к границам Белоруссии, пояснил глава государства.

«Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска - и на Беларуси можно поставить крест», – заявил Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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