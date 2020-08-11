Космические силы США оставили за собой право на наступление

Космические силы США смогут атаковать цели на земле и в киберпространстве. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на документ, в котором описана доктрина нового вида американских вооруженных сил.

«Наступательные операции нацелены на космические возможности и системы противокосмической обороны противника, на снижение эффективности и смертоносности вражеских сил во всех областях. Наступательные операции нацелены на достижение преимущества и возможность нейтрализации космических миссий врага до того, как они будут задействованы против дружественных сил», — говорится в документе.

В доктрине подчеркивается, что превентивный удар может осуществляться в отношении «всего спектра противоспутникового потенциала противника». Сюда входят наземные объекты и цели в киберпространстве.

Кроме того, новый род войск оставил за собой право на проведение оборонительных операций — как пассивных, так и активных.

Ранее российские дипломаты ответили американским и британским представителям, которые ранее обвинили Россию в создании угроз в космосе. В середине июля российские военные проводили испытания космического аппарата. Но, как утверждает МИД, они проходили в полном соответствии с международным правом и не несли угрозы безопасности.

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