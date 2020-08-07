Над Черным морем перехвачены два самолета-разведчика США

Российские военные подняли в воздух истребитель Су-27 на «перехват» двух самолетов-разведчиков Соединенных Штатов над Черным морем, передает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

7 августа над нейтральными водами Черного моря к государственной границе России приблизились стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

Чтобы перехватить цели, в воздух подняли истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

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