Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве граждан на срочную военную службу. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу президента.
«Документом предусматривается призвать в августе — ноябре 2020 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку», — говорится в сообщении.
Одновременно документом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.
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