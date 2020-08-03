США рассчитывают на ограничивающее ядерное оружие соглашение с РФ и КНР

Советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что США надеются на достижения соглашения с Россией и Китаем по ограничению всего ядерного вооружения. Об этом сообщает Washington Post.

Он напомнил, что американская сторона начала переговоры с Россией по договору СНВ-3 в июне.

О'Брайен добавил, что Белый дом надеется на достижение ядерных соглашений с Москвой и Пекином «с осторожным оптимизмом».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США заявили, что ядерного арсенала страны хватит на сдерживание РФ и Китая

— Названы соперники США в области ядерного потенциала

— Трамп: США и Россия работают над соглашением по ядерному оружию