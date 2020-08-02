Силы ПВО Израиля отразили выпущенный снаряд

Силы ПВО Израиля отразили снаряд, выпущенный из сектора Газа в сторону территории страны, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на армейскую пресс-службу.

«Касательно предыдущего сообщения о сиренах, прозвучавших несколько минут назад, один снаряд был выпущен из сектора Газа в сторону территории Израиля », — говорится в сообщении.

Отмечается, что снаряд был перехвачен системой ПРО «Железный купол».

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот и районах на юге Израиля близ границы с сектором Газа.

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