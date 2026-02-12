Спикер Верховного совета Киргизии подал в отставку

Спикер Верховного совета Киргизии Нурланбек уулу Тургунбек подал заявление на увольнение. Об этом ТАСС сообщили в аппарате парламента республики (Жогорку Кенеша).

«Нурланбек уулу Тургунбек подал в отставку. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании [парламента]», — сказал собеседник агентства.

10 февраля Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку своего сторонника, председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева. По данным местных СМИ, в последнее время в политических кругах ходили слухи о возможном участии главы спецслужбы в предстоящих президентских выборах.

Сам Ташиев такую возможность отвергал. Комментируя решение президента, генерал заявил, что его отставка с высокопоставленной должности стала неожиданностью.

Ранее политолог заявил, что президент Киргизии уволил главу спецслужб ради единства страны.