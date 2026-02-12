Размер шрифта
Замглавы Челябинской области задержан по подозрению в получении взятки

Губернатор Текслер: силовики задержали замглавы Челябинской области Фалейчика
Алексей Никольский/РИА Новости

Сотрудники силовых структур задержали заместителя главы Челябинской области Андрея Фалейчика в рамках следственных действий, связанных с его прежней работой. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Текслер.

«Сегодня утром задержан заместитель губернатора Андрей Фалейчик. Речь идет о следственных действиях, связанных с его прежним местом работы — главы Копейского городского округа», — написал он.

Губернатор отказался давать оценку происходящему, однако выразил уверенность в том, что следствие объективно разберется. Действующая администрация Копейска окажет все необходимое содействие следственным мероприятиям, добавил Текслер.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, Фалейчик был задержан «по факту получения взятки в особо крупном размере от директора ООО «Юность» (организация детского отдыха. — прим. ред.) Блейзера за совершение действий в интересах указанной организации при передаче имущественного комплекса муниципального детского лагеря «Юность», принадлежащего Копейскому городскому округу, в долгосрочную аренду».

Незадолго до этого один из руководителей Службы судебных приставов (ССП) Челябинской области был задержан по подозрению в получении взятки. По данным агентства «Доступ», речь идет о начальнике отдела по работе с юридическими лицами ГУФССП России по региону Виталии Рогозине. Его подозревают в проверке физлиц по ведомственным информационным базам и передаче этих сведений представителям преступного бизнеса Челябинска.

Ранее суд оставил в СИЗО управделами губернатора и правительства Челябинской области.
 
