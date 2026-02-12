Размер шрифта
Политика

Глава МИД Китая сообщил о намерении развивать отношения с Венгрией

Ван И заявил о намерении Китая укреплять стратегическое партнерство с Венгрией
МИД КНР

Пекин намерен укреплять долгосрочное стратегическое партнерство с Будапештом. Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И, заявление которого опубликовано на сайте возглавляемого им ведомства.

В среду, 11 февраля, дипломат встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В ходе переговоров он отметил, что отношения между двумя государствами основаны на уважении и взаимовыгодном сотрудничестве, обладающем «мощной внутренней динамикой».

«Китай продолжит быть надежным стратегическим партнером Венгрии в долгосрочной перспективе», — подчеркнул Ван И.

По его словам, Пекин приветствует стремление Будапешта к совместному развитию и готов содействовать защите суверенитета республики. Также министр выразил надежду, что Венгрия и впредь будет оказывать его стране поддержку по вопросам, связанным с ключевыми интересами Китая.

Во время беседы дипломат передал главе венгерского правительства приветствие от председателя Китая Си Цзиньпина и добавил, что даже на фоне нестабильной международной обстановки дружеские отношения двух стран останутся неизменными. Орбан, в свою очередь, заверил Ван И в приверженности Венгрии принципу «одного Китая».

22 января премьер-министр Венгрии заявил, что мир должен отказаться от неэффективного порядка, основанного на правилах. Как он сказал, единственной альтернативой для него является предложенный американским лидером Дональдом Трампом «новый порядок, основанный на сделках».

Ранее Орбан сообщил о разрушении либерального мирового порядка.
 
