Россияне выступили за введение налогового вычета за лечение животных

Большинство (69%) опрошенных россиян, имеющих домашних животных, считают необходимым введение в России социального налогового вычета на ветеринарные услуги. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» по итогам опроса. Результаты опроса есть у «Газеты.Ru».

При этом 45% считают, что такая мера должна быть введена в ближайшее время, а еще 24% в целом поддерживают инициативу, хотя и не относят ее к первоочередным. Против введения вычета выступили 31% респондентов, отметив, что лучше налоговый вычет будет введен для частичного возмещения других расходов, например покупки автомобиля.

Поддержка инициативы заметно различается в зависимости от вида питомца. Среди владельцев собак введение налогового вычета поддерживают 76% опрошенных, тогда как среди владельцев кошек этот показатель составляет 64%. Аналитики связывают это с более высокими и регулярными расходами на содержание и лечение собак, включая обязательные прививки, обработку от паразитов и более частые обращения к ветеринарным врачам. Среди респондентов, содержащих одновременно и кошек, и собак, уровень поддержки оказался максимальным и достиг 81%.

Различия заметны и в структуре расходов. Опрос показал, что 38% владельцев собак тратят на ветеринарные услуги более 100 тыс. рублей в год, тогда как среди владельцев кошек таких респондентов оказалось 24%. В то же время владельцы кошек чаще укладываются в более умеренные суммы: 34% из них тратят на лечение питомцев до 15 тыс. рублей в год. При этом почти треть всех участников опроса — 30% — сообщили, что их ежегодные расходы на ветеринарные услуги превышают 50 тыс. рублей, еще 25% оценивают их в диапазоне от 15 тыс. до 50 тыс. рублей.

Также респондентов спросили, как отражаются на семейном бюджете расходы на ветеринарию. Более половины респондентов — 52% — отметили, что за последние годы расходы на ветеринарные услуги стали заметно тяжелее, еще 29% заявили об умеренном росте нагрузки. Только 19% участников опроса сообщили, что траты либо не изменились, либо стали менее значимыми.

На фоне увеличения расходов 71% опрошенных заявили, что воспользовались бы налоговым вычетом на ветеринарные услуги в случае его введения. При этом среди владельцев собак о готовности оформить вычет сообщили 78% респондентов, тогда как среди владельцев кошек — 67%.

В опросе приняли участие 2 тыс. россиян старше 18 лет, содержащих домашних питомцев.

Российское законодательство сейчас не позволяет оформить налоговый вычет за ветеринарные услуги или лечение домашних животных. Вместе с тем в декабре 2025 года в Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести такой механизм. Инициатива предусматривает вычет для владельцев зарегистрированных питомцев: компенсировать предлагается расходы на лечение, включая профилактику и диагностику, а также на покупку ветпрепаратов. Если документ примут, новые правила могут начать действовать с 1 января 2027 года.

Ранее россиянам рассказали, как получить налоговый вычет в 2026 году.