В аэропорту Котласа ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Котласа введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
По данным ведомства, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
До этого ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги. Спустя полчаса в пресс-службе Росавиации также сообщили о приостановке работы аэропортов Саратова и Волгограда.
Кроме того, минувшей ночью временные ограничения на полеты были введены в аэропорту Ярославля.
9 февраля руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, что граждане уже не сталкиваются с серьезными задержками рейсов из-за введения временных ограничений на фоне атак беспилотных летательных аппаратов.
Он отметил, что по истечении семи месяцев можно с уверенностью сказать, что принятые воздушными гаванями меры дали плоды. Несмотря на то, что количество «Ковров» в декабре 2025 года по сравнению с маем выросло в два раза, серьезных задержек пассажиры не наблюдают, отметил Ядров.
Ранее в Минтрансе высказались о компенсациях ущерба авиакомпаниям от плана «Ковер».