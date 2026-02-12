Размер шрифта
В аэропорту Котласа ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: аэропорт Котласа временно не принимает и не отправляет самолеты
Eaum M/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Котласа введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

По данным ведомства, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги. Спустя полчаса в пресс-службе Росавиации также сообщили о приостановке работы аэропортов Саратова и Волгограда.

Кроме того, минувшей ночью временные ограничения на полеты были введены в аэропорту Ярославля.

9 февраля руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, что граждане уже не сталкиваются с серьезными задержками рейсов из-за введения временных ограничений на фоне атак беспилотных летательных аппаратов.

Он отметил, что по истечении семи месяцев можно с уверенностью сказать, что принятые воздушными гаванями меры дали плоды. Несмотря на то, что количество «Ковров» в декабре 2025 года по сравнению с маем выросло в два раза, серьезных задержек пассажиры не наблюдают, отметил Ядров.

Ранее в Минтрансе высказались о компенсациях ущерба авиакомпаниям от плана «Ковер».
 
