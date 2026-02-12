Националистический 253-й отдельный штурмовой полк Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Арей», понесший потери в Курской области, провел две безуспешные контратаки в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По информации собеседника агентства, всего были задействованы четыре штурмовые группы. Однако все попытки продвижения украинских бойцов были своевременно выявлены и пресечены войсками армии России, сообщил источник.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что украинская армия с начала 2026 года предприняла более 30 контратак на город Купянск в Харьковской области. По информации журналистов, ВСУ попытались провести ротацию из блиндажей в лесополосе в районе села Глушковка. Российские операторы беспилотников обнаружили там машины повышенной проходимости HMMWV и нанесли по ним удар, ликвидировав личный состав и технику.

По данным Минобороны России, ВСУ за январь 2026 года потеряли в зоне проведения специальной военной операции (СВО) более 38,5 тысячи военных. В ведомстве уточнили, что наибольшие потери украинская армия понесла в зоне ответственности российской группировки войск «Центр».

Ранее в Раде заявили, что солдаты ВСУ на передней линии «задолбались» и бегут с фронта.