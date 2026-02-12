Размер шрифта
Армия

Российский боец рассказал, как сбил беспилотник Shark за $300 тысяч

РИА Новости: российский боец сбил дрон-разведчик ВСУ стоимостью $300 тысяч
Российский военнослужащий с позывным «Олимп» сбил на границе Луганской и Донецкой народных республик украинский дрон-разведчик Shark («Акула») стоимостью $300 тысяч. Об этом пишет РИА Новости.

Боец уточнил, что уничтожить беспилотник было сложно из-за темного времени суток. С этой задачей ему помог справиться расчет радиолокационной станции. В итоге военный сбил один БПЛА противника лично и два — в составе расчета.

«Олимп» рассказал, что за сбитые беспилотники он вместе с сослуживцами получил выплаты, которые они направили на усовершенствование своего расчета.

В 2023 году боец добровольно отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Сначала он служил в зенитно-ракетном подразделении, а спустя два года стал оператором в войсках беспилотных систем. В настоящее время «Олимп» командует отделением расчетов FPV-дронов в подразделении войск беспилотных систем Южного военного округа.

Дрон-разведчик Shark находится на вооружении ВСУ с 2022 года. Высокая стоимость Shark связана с его «начинкой», состоящей в том числе из оптико-электронного комплекса наблюдения Full HD, способного увеличивать объекты в 30 раз. Кроме того, дрон оснащен системой связи, использующей шифрование AES256 по стандартам НАТО. Аппарат может осуществлять разведывательные операции на расстоянии до 80 километров в условиях активных радиоэлектронных помех.

Ранее Путин рассказал о российских дронах, уничтоживших технику ВСУ на $2 млрд.
 
