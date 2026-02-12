Размер шрифта
Бизнес

Названы два региона России со средней зарплатой более 200 тысяч рублей

РИА: средняя зарплата на Чукотке и в Магаданской области превысила 200000 рублей
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В двух российских регионах — Магаданской области и Чукотском автономном округе — средняя заработная плата по итогам ноября 2025 года превысила 200 тыс. рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

По информации агентства, еще в ноябре 2024 года в России не было ни одного субъекта с такой средней зарплатой. Тогда соответствующий показатель по Магаданской области составлял 193 тыс. рублей, годом позже он достиг 244 тыс. рублей. На Чукотке средняя заработная плата в ноябре 2025 года составила 212 тыс. рублей, что на 31 тыс. рублей больше по сравнению с показателем в предыдущем году.

Среднемесячную начисленную зарплату сотрудников организаций рассчитывают по сумме, получившейся до вычета налогов, и с учетом премий. В конце осени 2025 года в среднем по стране она составляла 98,2 тыс. рублей, а в 2024 году — 86,4 тыс. рублей.

11 февраля журналисты РИА Новости со ссылкой на данные сервиса hh.ru написали, что самой высокооплачиваемой вакансией в России в январе текущего года стал сварщик с заработной платой 267 тыс. рублей в месяц. Также в тройку лидеров по этому показателю попали специалисты по дата-сайентист (250 тыс. рублей в месяц) и DevOps-инженеры (216 тыс. рублей в месяц).

Ранее депутат заявил, что россиянам «вредно» мечтать о зарплате в 1 млн рублей.
 
