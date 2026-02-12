Россиянам рассказали, что делать в случае потери работы

Потеря работы и резкое снижение дохода могут застать врасплох, особенно если финансового плана на такой случай не было. Однако не нужно паниковать: ситуация решаема, если действовать поэтапно, сказала «Газете.Ru» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«Сначала стоит дать себе короткую паузу на один-два дня, чтобы прийти в себя. Растерянность, обида и чувство уязвимости часто мешают трезво оценивать происходящее и могут сорвать поиск работы: эмоциональная нестабильность заметна на собеседованиях и снижает шанс на успешный исход. Дальше важно провести финансовый аудит: оценить размер сбережений, обязательные платежи и наличие долгов, а также понять, есть ли возможность быстро получить хотя бы небольшой доход — через подработку или монетизацию навыков и хобби. Такая проверка помогает определить, сколько времени есть на спокойный поиск новой работы «, — отметила Дайнеко.

Следующий шаг — разумная оптимизация расходов. Переходить «на хлеб и воду» не нужно, но временный отказ от доставки готовой еды, ненужных подписок на цифровые сервисы, части развлечений и других необязательных трат способен заметно увеличить срок автономного проживания на имеющиеся средства, сказала эксперт.

По ее словам, если резерв небольшой, а долговая нагрузка уже есть, тянуть до просрочек не стоит. Лучше заранее обратиться в банк и обсудить варианты снижения нагрузки: кредитные каникулы (они могут дать передышку до шести месяцев), реструктуризацию долга или рефинансирование, рекомендовала Дайнеко. Она уточнила, что это помогает избежать негативных последствий неплатежей. Если финансовая стабильность восстановится быстрее, льготный период можно прекратить досрочно, а увеличившийся срок кредита — сократить частичными досрочными погашениями, считает эксперт.

Параллельно имеет смысл воспользоваться доступными мерами поддержки. По словам Дайнеко, в зависимости от ситуации это может быть пособие по безработице, помощь в поиске работы через центр занятости, бесплатное обучение и повышение квалификации, оформление социального контракта, пособий на детей, субсидий на оплату ЖКХ, а также использование налоговых вычетов — например, за лечение, занятия фитнесом, страхование жизни или обучение детей.

Отдельный пункт — опора на близких. Если поиск работы затянется, лучше заранее понять, можно ли рассчитывать на помощь родственников или друзей, посоветовала эксперт. При этом Дайнеко призвала избегать займов и нового кредитования: дополнительные долги часто ухудшают и без того напряженную ситуацию.

Сам поиск работы Дайнеко посоветовала вести по плану, сохраняя активность и спокойствие: полезно обновить резюме, продумать несколько сценариев трудоустройства и рассматривать предложения взвешенно. Возможные отказы работодателей стоит воспринимать как часть процесса, они не должны выбивать из колеи, подчеркнула эксперт. Она призвала соблюдать цифровую осторожность: сомнительные «подработки» из интернета, особенно предложения от незнакомцев в мессенджерах и соцсетях, нередко оказываются мошенническими.

При этом увольнение иногда становится поворотом к новым возможностям: сложная ситуация может подтолкнуть к переобучению или смене сферы, на которую раньше не хватало решимости, заключила Дайнеко.

