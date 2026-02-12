Врач назвал заболевания, которые повышают риски развития алкоголизма или наркомании

Алкоголь нередко становится для человека с психическим расстройством формой так называемого «самолечения». Он временно снижает тревогу, притупляет психическую боль, дает ощущение облегчения, контроля или хотя бы паузы в переживаниях, поэтому в некоторых ситуациях алкоголизм можно рассматривать как симптом проблем с психическим здоровьем, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Так, при депрессии алкоголь используется для уменьшения внутренней пустоты, тоски, чувства безнадежности и эмоциональной онемелости. При биполярном аффективном расстройстве алкоголь нередко включается как часть нарушения регуляции состояний: в депрессивной фазе — для облегчения тоски и безысходности, а в маниакальной — как способ снизить внутреннее напряжение, тревогу и бессонницу, не отказываясь при этом от субъективно привлекательного ощущения подъема. Мания часто воспринимается не как болезнь, а как «настоящее Я», состояние продуктивности, силы и ясности, поэтому мотивации от нее отказаться может не быть вовсе», — отметил нарколог.

Врач добавил, что при тревожных расстройствах алкоголь действует как быстрый анксиолитик: он снимает телесное напряжение, снижает уровень тревоги, облегчает засыпание. При синдроме дефицита внимания он используется как примитивный регулятор внимания и импульсивности: человек ощущает кратковременное «собранное» или, наоборот, расслабленное состояние.

«В клинической практике такие случаи часто описываются понятием «двойной диагноз». В рамках двойного диагноза алкоголизм нередко выступает не столько как самостоятельная болезнь, сколько как симптом или следствие другого психического состояния. Это не два изолированных состояния, а взаимно усиливающие друг друга процессы. Психическое расстройство повышает уязвимость к употреблению, а регулярный прием алкоголя со временем утяжеляет течение основного заболевания, делая его терапию труднее. Алкоголь дает лишь краткосрочное облегчение, вмешивается в работу нейромедиаторных систем, усугубляя со временем депрессию, тревогу, эмоциональную нестабильность и нарушения сна», — объяснил доктор.

В итоге формируется замкнутый круг: психическая боль приводит к употреблению, а употребление усиливает исходное расстройство. Именно поэтому лечить только употребление — недостаточно. Если не работать с депрессией, тревогой, дефицитами саморегуляции, то алкоголь остается единственным доступным способом справляться с внутренним напряжением. Даже при внешней трезвости человек продолжает испытывать то же страдание, которое и привело к употреблению.

