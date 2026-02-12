Размер шрифта
«Сломать через колено»: бывший офицер ВСУ призвал разобраться с Зеленским

Экс-офицер ВСУ Бекренев призвал «сломать через колено» и арестовать Зеленского
Mindaugas Kulbis/AP

Президента Украины Владимира Зеленского, пытающегося любыми способами затянуть урегулирование конфликта с Россией, надо «сломать через колено» и арестовать. С таким призывом выступил бывший офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Бекренев с позывным «Арти Грин» в эфире YouTube-канала Politeka.

Бекренев считает, что Зеленский только строит из себя патриота, а на самом деле вредит Украине.

«Пока его тупо не возьмут и не сломают через колено, — как вариант. <...> Просто его арестовать за хищение денег американских налогоплательщиков. Просто арестовать его — и посадить в тюрьму американскую навечно», — высказался экс-офицер ВСУ.

Он отметил, что если Зеленского «не сломают через колено», то будет еще много бессмысленных раундов переговоров. По его мнению, над нынешним украинским лидером должен состояться трибунал.

До этого бывший премьер Украины Николай Азаров заявил о ненависти украинского народа к Владимиру Зеленскому за огромные потери из-за деятельности «киевского режима». По его словам, на Украине круглосуточно ведется пропаганда, которая представляет Зеленского как спасителя страны и дипломата, который «на ты» общается с мировыми лидерами. Однако на самом деле «большинство людей не то, что отрицательно к нему относится, они его ненавидят», подчеркнул бывший премьер.

Ранее на Украине Зеленского обвинили в геноциде жителей страны.
 
