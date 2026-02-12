Размер шрифта
В кабмине ФРГ назвали условия для выборов на Украине

Кабмин ФРГ: выборы на Украине возможны только в условиях стабильного мира
Vasily Fedosenko/REUTERS

Для проведения референдума и выборов на Украине необходимо обеспечить стабильный мир. Об этом заявил заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер, чьи слова приводит «Европейская правда».

Он сообщил, что власти Германии приняли к сведению информацию о возможности проведения референдума и выборов на Украине в мае, но прежде всего Берлин сосредоточен на достижении прогресса в мирных переговорах.

«В частности, мы настаиваем на том, чтобы Россия отказалась от своих максимальных требований. И мы всегда подчеркивали, что, конечно же, Украина и украинское правительство, а также сам президент должны принимать решения о дальнейших действиях», – заявил Майер.

11 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Зеленский планирует 24 февраля объявить о выборах главы государства и референдуме по мирному соглашению с Россией.

При этом, как вскоре стало известно, в окружении Зеленского опровергли заявления газеты Financial Times о скором объявлении выборов.

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.

Ранее Каллас высказалась против выборов на Украине.
 
