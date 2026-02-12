Пожар произошел в колледже в Тамбовской области после атаки БПЛА

Учебный корпус Промышленно-технологического колледжа в Тамбовской области получил повреждения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Евгений Первышов.

«Произошло возгорание в учебных мастерских», — говорится в заявлении.

Губернатор подчеркнул, что в результате пожара никто не пострадал. К текущему моменту сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали огонь.

«Студенты из общежития были эвакуированы в детскую больницу», — добавил Первышов.

В ночь на 12 февраля дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 106 украинских дронов самолетного типа над территорией России. В частности, в Тамбовской области перехватили и уничтожили 13 беспилотников.

Как рассказал Первышов, во время атаки БПЛА на город Мичуринск пострадали два человека. В каком состоянии они находились, губернатор не уточнил. Кроме того, в населенном пункте произошел пожар в магазине «Магнит» и были повреждены несколько других зданий.

Ранее украинский дрон нанес удар по зданию школы в Белгороде.