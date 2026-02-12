Виктория Боня заплатила почти миллион рублей за духовное просветление

Блогерша Виктория Боня поехала на обучение за €10 тысяч

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила в Telegram-канале, что собирается пройти обучение учителя Шри Багована от института единства EKAM.

Боня заявила, что у Багованы обучались многие западные миллионеры, включая Тони Робинса. Она подчеркнула, что подобное духовное образование стоит €10 тысяч (924 700 по текущему курсу – «Газета.Ru»).

«В 2020 году я дважды прошла у них обучение «Пробуждение» и теперь лечу на повышение квалификации обучение «Духовное просветление», — поделилась телеведущая.

Боня уверена, что научилась спокойствию, а также сохранять эмоциональную стабильность на этих курсах.

В феврале прокомментировала появление имени основателя Microsoft Билла Гейтса в файлах финансиста Джеффри Эпштейна и назвала его «вонючей мразотой».

Боня заявила, что Гейтс делал женщинам прививки, вызывающие бесплодие, а также совершал опыты над детьми на острове Эпштейна. Телеведущая призвала публично наказать основателя Microsoft и подобных ему людей.

Ранее оня отругала дочь за крупные траты.