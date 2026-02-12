Стало известно, сколько доллар будет стоить на следующей неделе

Экономист Зельцер: доллар будет стоить около 78 рублей на следующей неделе

На следующей неделе доллар будет стоить около 78 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«На будущей неделе курс рубля будет переваривать пятничное решение ЦБ по ставке. Если ЦБ 13 февраля сохранит ключевую ставку на уровне 16%, это поддержит нацвалюту, а если вновь немного ослабит денежно-кредитную политику, то доллар, евро и юань оживятся. Есть и фактор баланса экспорта-импорта, там намечается тенденция против рубля. По совокупности факторов и перспективных драйверов отдаем предпочтение за продолжение восстановления курсов иностранных валют. На будущей неделе курс доллара может пробить техническое трендовое препятствие у 78 рублей, тогда до конца месяца доллар сможет вернуться на круглые 80 рублей», — отметил Зельцер.

По его оценке, в ближайшие недели курс евро может направиться к 95 рублям, а юань — к 11,5 рубля.

По данным Investing.com, 11 февраля курс доллара превышал 77 рублей, евро — 91,6 рубля. Юань на Мосбирже стоил более 11,1 рубля.

Ранее в Госдуме прокомментировали перспективы падения курса доллара до 40 рублей.