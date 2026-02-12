Политик Слота: Пеллегрини не проведет референдум по отмене санкций против РФ

Президент Словакии Петер Пеллегрини не позволит провести референдум по отмене санкций против России. Об этом РИА Новости заявил глава словацкой политической партии DOMOV («Дом — национальная партия») Павол Слота.

Он отметил, что Пеллегрини отказался объявить референдум на основании собственного своеволия, которое президент попытался прикрыть конституцией. Слота выразил мнение, что при повторной инициативе о проведении референдума Пеллегрини вновь ее отклонит по смехотворным причинам.

В декабре конституционный суд Словакии признал, что Пеллегрини при принятии решения отказать в проведении референдума об отмене санкций против России действовал в соответствии со своими полномочиями.

4 июня Пеллегрини отклонил петицию с требованием провести референдум об отмене антироссийских санкций. По его словам, если Словакия в ходе референдума решит отклонить санкции против РФ, она отклонит то, за что сама проголосовала через своего премьер-министра на европейском уровне.

Ранее премьер Словакии назвал «идеологической глупостью» запрет на импорт газа из России.