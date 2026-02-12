Размер шрифта
В Словакии оценили отношение Пеллегрини к референдуму по отмене санкций против РФ

Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

Президент Словакии Петер Пеллегрини не позволит провести референдум по отмене санкций против России. Об этом РИА Новости заявил глава словацкой политической партии DOMOV («Дом — национальная партия») Павол Слота.

Он отметил, что Пеллегрини отказался объявить референдум на основании собственного своеволия, которое президент попытался прикрыть конституцией. Слота выразил мнение, что при повторной инициативе о проведении референдума Пеллегрини вновь ее отклонит по смехотворным причинам.

В декабре конституционный суд Словакии признал, что Пеллегрини при принятии решения отказать в проведении референдума об отмене санкций против России действовал в соответствии со своими полномочиями.

4 июня Пеллегрини отклонил петицию с требованием провести референдум об отмене антироссийских санкций. По его словам, если Словакия в ходе референдума решит отклонить санкции против РФ, она отклонит то, за что сама проголосовала через своего премьер-министра на европейском уровне.

Ранее премьер Словакии назвал «идеологической глупостью» запрет на импорт газа из России.
 
