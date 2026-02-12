Над территорией РФ за ночь сбили более 100 украинских беспилотников

Более 100 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили над территорией РФ в ночь на 12 февраля. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачено и уничтожено 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что больше всего целей — 24 — нейтрализовали в Белгородской области. В Брянской области ликвидировали 21 дрон, в Воронежской области — 19, в Тамбовской области — 13. В Нижегородской области отразили атаку девяти БПЛА, в Крыму — пяти. Еще четыре летательных аппарата сбили над акваторией Азовского моря, три — в Ростовской области, два — в Липецкой области.

Единичные цели уничтожили над акваторией Черного моря и в пяти регионах. Среди них — Волгоградская, Курская, Смоленская и Тульская области, а также Краснодарский край.

Как рассказал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, в результате атаки беспилотников на Мичуринск пострадали два человека. Кроме того, в городе загорелся магазин «Магнит» и были повреждены несколько зданий.

Ранее украинский дрон атаковал производственное предприятие в Белгородской области.