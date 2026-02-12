Размер шрифта
Дворника школы обвинили в изнасиловании двух мальчиков на Камчатке

На Камчатке дворника школы обвинили в насилии над детьми
Максим Блинов/РИА Новости

На Камчатке 37-летнего дворника одной из школ Елизовского округа обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении двоих 13-летних мальчиков. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Камчатского края.

По данным Telegram-канала «Камчатская жизнь», школьный дворник из села Паратунка заманил на свою территорию двух подростков и совершил насилие, которое было квалифицировано следствием как иные действия сексуального характера.

В отношении дворника возбудили уголовное дело, ему грозит до 20 лет колонии. Суд заключил обвиняемого под стражу на период предварительного следствия по делу.

До этого в Петербурге неизвестный пытался увезти на авто девушку-подростка. Неизвестный мужчина на белом автомобиле стал приставать к несовершеннолетней, которая в этот момент шла из школы. Незнакомец настаивал, чтобы та села в его машину, и пытался усадить девушку в транспортное средство.

Ранее директор школы несколько раз изнасиловал ученицу.
 
