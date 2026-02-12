Мирошник заявил, что конфликт на Украине находится на переломном этапе

Конфликт между Россией и Украиной в данный момент находится на переломном этапе, заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник. Он прокомментировал ситуацию в ходе интервью для РИА Новости.

«Сейчас мы находимся, возможно, на определенном переломном этапе, который связан в первую очередь со снабжением и содержанием несамостоятельного киевского режима», — сказал дипломат.

По его словам, выживание Украины и ее способность продолжать боевые действия напрямую зависят от поддержки зарубежных партнеров. В первую очередь речь идет о странах Европы.

Мирошник обратил внимание, что на Западе наблюдается раскол. «Наиболее радикальные ястребы» в лице Европейского союза (ЕС) и Великобритании выступают за продолжение конфликта, в то же время финансируя Украину и предоставляя ей военную помощь.

Как отметил дипломат, боевые действия на Украине следует воспринимать как большую шахматную партию. Каждый шаг одной стороны вынуждает другую совершать ответные действия. Посол подчеркнул, что продолжительность конфликта зависит от возможностей его участников на эти ответные действия.

