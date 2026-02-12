Генсек НАТО ответил на вопрос о блокировке Сувалкского коридора

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался о возможной блокаде Сувалкского коридора. Об этом сообщило «Польское радио».

Журналисты поинтересовались у руководителя Североатлантического альянса, может ли Россия предпринять шаги по изоляции части территорий Литвы и Польши. Как сказал политик, страны — члены военного блока регулярно проводят учения, в рамках которых отрабатываются различные сценарии с учетом всех данных, собранных разведывательными службами.

«Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной», — отметил Рютте.

Сувалкский коридор — это малонаселенная территория на границе между Польшей и Литвой, через которую страны Балтии соединены транспортно и энергетически с остальной частью Европейского союза (ЕС). Более того, через данную территорию отмечается минимальное расстояние между Белоруссией и Калининградской областью России — по географически прямой линии оно составляет 65 км.

В декабре прошлого года Рютте призвал страны — члены НАТО готовиться к возможному вооруженному конфликту с Россией, перейти к «военному образу мышления» и нарастить производство оружия. Комментируя слова генерального секретаря Североатлантического альянса, в Кремле назвали их безответственными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили о готовности юридически гарантировать ненападение на ЕС и НАТО.