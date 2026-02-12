Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Генсек НАТО ответил на вопрос о блокировке Сувалкского коридора

Рютте пообещал сокрушительный ответ на попытку блокады Литвы и Польши
Mikko Stig/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался о возможной блокаде Сувалкского коридора. Об этом сообщило «Польское радио».

Журналисты поинтересовались у руководителя Североатлантического альянса, может ли Россия предпринять шаги по изоляции части территорий Литвы и Польши. Как сказал политик, страны — члены военного блока регулярно проводят учения, в рамках которых отрабатываются различные сценарии с учетом всех данных, собранных разведывательными службами.

«Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной», — отметил Рютте.

Сувалкский коридор — это малонаселенная территория на границе между Польшей и Литвой, через которую страны Балтии соединены транспортно и энергетически с остальной частью Европейского союза (ЕС). Более того, через данную территорию отмечается минимальное расстояние между Белоруссией и Калининградской областью России — по географически прямой линии оно составляет 65 км.

В декабре прошлого года Рютте призвал страны — члены НАТО готовиться к возможному вооруженному конфликту с Россией, перейти к «военному образу мышления» и нарастить производство оружия. Комментируя слова генерального секретаря Североатлантического альянса, в Кремле назвали их безответственными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили о готовности юридически гарантировать ненападение на ЕС и НАТО.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!