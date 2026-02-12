Размер шрифта
Разведка Южной Кореи заявила о назначении преемника в КНДР

Разведка Южной Кореи считает, что Ким Чен Ын готовит дочь к управлению КНДР
Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) выяснила, что дочь лидера КНДР Ким Чжу Э находится на стадии фактического назначения его преемником. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских депутатов.

В разведслужбе обратили внимание, что Ким Чжу Э продолжает присутствовать на важных для страны мероприятиях, таких как торжества по случаю Дня армии и посещение Кымсусанского дворца Солнца. Кроме того, она участвует в обсуждениях некоторых политических вопросов. Также изменилась и сама формулировка NIS по отношению к дочери Ким Чен Ына, указали в издании.

«Ранее NIS использовала выражение «обучение преемника», однако сегодня прозвучала формулировка «стадия назначения преемником»», — говорится в публикации.

Точный возраст Ким Джу Э неизвестен, однако южнокорейские разведчики считают, что она родилась в 2013 году. Также они выяснили, что у Ким Чен Ына и его супруги супругу Ри Соль Чжу есть еще старший сын и младший ребенок, пол которого неизвестен.

При этом южнокорейские чиновники и эксперты выражают сомнения по поводу того, что Ким Джу Э действительно может стать руководителем страны, поскольку в КНДР довольно властная структура правления. Кроме того, указывается на то, что 41-летний Ким Чен Ын молод, не имеет серьезных проблем со здоровьем и у него есть другие дети.

Ранее эксперт прокомментировал участие дочери Ким Чен Ына в визите в Китай.
 
