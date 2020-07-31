Еще 90 военнослужащих РФ вылечились от коронавируса

Почти 9 тыс. военнослужащих вылечились от коронавируса в РФ, в том числе 90 за последние сутки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 90 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 8 970 человек», — заявили в министерстве.

По последним данным, в России в настоящее время лечение от COVID-19 проходят 1 099 военнослужащих, 154 курсанта военных вузов и 121 гражданский сотрудник.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли больше 667 тыс. человек.

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