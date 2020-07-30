Самолеты-разведчики США приблизились к российской границе в Черном море

Российские самолеты Су-27 поднимались в небо, чтобы сопроводить самолеты-разведчики США, приблизившиеся к российской границе в Черном море, пишет Минобороны.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели», — сказали в министерстве.

Экипаж опознал объекты как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон».

Отмечается, что российская сторона не допустила нарушения границы.

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