Самолеты-разведчики США приблизились к российской границе в Черном море
Российские самолеты Су-27 поднимались в небо, чтобы сопроводить самолеты-разведчики США, приблизившиеся к российской границе в Черном море, пишет Минобороны.
«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели», — сказали в министерстве.
Экипаж опознал объекты как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон».
Отмечается, что российская сторона не допустила нарушения границы.
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