Подлодка «Северодвинск» провела учения в Баренцевом море

Атомная подлодка «Северодвинск» провела учения с маневрированием в Баренцевом море, пишет ТАСС со ссылкой на Северный флот.

«Экипаж подводной лодки под командованием капитана 1-го ранга Романа Санатарчука выполнил... плавание в надводном и подводном положении, маневрирование и подготовку к применению морского подводного оружия», — говорится в сообщении.

Подлодка находилась в море несколько дней. Экипаж встретил день Военно-морского флота в Баренцевом море. Сейчас «Северодвинск» уже вернулся на базу на Кольском полуострове.

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