МИД России пригрозил Лондону после выявления сотрудника спецслужб

Российская Федерация даст решительный зеркальный ответ в случае принятия Великобританией мер по эскалации ситуации, связанной с выявлением работавшего под прикрытием на российской территории сотрудника спецслужб королевства. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Сделано предупреждение о том, что в случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный зеркальный ответ», — заявили в министерстве.

До этого в Федеральной службе безопасности РФ сообщили, что в британском посольстве в Москве выявили незаявленного сотрудника спецслужб Великобритании Дэвиса Гарета Самьюэля, направленного в Россию под прикрытием.

Министерство иностранных дел России заявило протест временной поверенной в делах Великобритании в РФ Дейни Долакиа в этой связи.

