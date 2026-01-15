Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

МИД России пригрозил Лондону после выявления сотрудника спецслужб

МИД: Россия даст зеркальный ответ, если Британия пойдет на эскалацию ситуации
Владимир Баранов/РИА Новости

Российская Федерация даст решительный зеркальный ответ в случае принятия Великобританией мер по эскалации ситуации, связанной с выявлением работавшего под прикрытием на российской территории сотрудника спецслужб королевства. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Сделано предупреждение о том, что в случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный зеркальный ответ», — заявили в министерстве.

До этого в Федеральной службе безопасности РФ сообщили, что в британском посольстве в Москве выявили незаявленного сотрудника спецслужб Великобритании Дэвиса Гарета Самьюэля, направленного в Россию под прикрытием.

Министерство иностранных дел России заявило протест временной поверенной в делах Великобритании в РФ Дейни Долакиа в этой связи.

Ранее в Британии испугались из-за создания голубей-шпионов в России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27627529_rnd_6",
    "video_id": "record::af2cae73-ef5c-4a92-bcc1-4612c9ef3337"
}
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+