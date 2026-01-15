Размер шрифта
Венесуэльский журналист: никто не сможет выкинуть США из мирового спорта

Журналист Котте: никто не сможет выкинуть США из мирового спорта
Венесуэльский журналист Луис Котте заявил, что никто не сможет выкинуть США из мирового спорта, несмотря на ситуацию в Венесуэле, передает Sport24.

«В Венесуэле идет процесс смены власти. Вокруг этого много переговоров, о которых мы не знаем. Никто не сможет выкинуть США из мирового спорта или отменить ЧМ в их стране. Они потратили столько денег на это. Их будет невозможно исключить», — сказал Котте.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта».

Мировое футбольное первенство 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Ранее Доминик Гашек призвал лишить США чемпионата мира.

