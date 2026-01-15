В конгрессе США назвали сумму, в которую обойдется переименование Пентагона

Конгресс: переименование Пентагона в минвойны может обойтись в $125 млн

Переименование Пентагона в министерство войны может обойтись в $125 млн. Об этом говорится в докладе Бюджетного управления конгресса США.

Отмечается, что финальная сумма будет зависеть от масштаба и скорости реализации этого решения.

«Расходы (на переименование министерства. — «Газета.Ru») могут варьироваться от нескольких миллионов долларов до 125 миллионов долларов», — говорится в докладе.

«Умеренная реализация» указа о переименовании ведомства будет в основном затрагивать аппарат министра обороны и обойдется примерно в $10 млн. При ускоренной реализации переименование может обойтись в $125 млн.

В ноябре 2025 года на здании Пентагона появились таблички с новым названием оборонного ведомства.

5 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о переименовании минобороны США в «министерство войны». По его словам, название «министерство обороны» — слишком либеральное. Более того, «министерство войны» подходит Пентагону больше, учитывая текущую геополитическую ситуацию в мире.

В свою очередь телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщил, что переименование минобороны США в министерство войны может обойтись в $2 млрд.

Ранее сообщалось, что в США растет недовольство деятельностью шефа Пентагона.