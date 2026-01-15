Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

В конгрессе США назвали сумму, в которую обойдется переименование Пентагона

Конгресс: переименование Пентагона в минвойны может обойтись в $125 млн
Joshua Roberts/Reuters

Переименование Пентагона в министерство войны может обойтись в $125 млн. Об этом говорится в докладе Бюджетного управления конгресса США.

Отмечается, что финальная сумма будет зависеть от масштаба и скорости реализации этого решения.

«Расходы (на переименование министерства. — «Газета.Ru») могут варьироваться от нескольких миллионов долларов до 125 миллионов долларов», — говорится в докладе.

«Умеренная реализация» указа о переименовании ведомства будет в основном затрагивать аппарат министра обороны и обойдется примерно в $10 млн. При ускоренной реализации переименование может обойтись в $125 млн.

В ноябре 2025 года на здании Пентагона появились таблички с новым названием оборонного ведомства.

5 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о переименовании минобороны США в «министерство войны». По его словам, название «министерство обороны» — слишком либеральное. Более того, «министерство войны» подходит Пентагону больше, учитывая текущую геополитическую ситуацию в мире.

В свою очередь телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщил, что переименование минобороны США в министерство войны может обойтись в $2 млрд.

Ранее сообщалось, что в США растет недовольство деятельностью шефа Пентагона.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27627403_rnd_3",
    "video_id": "record::64e16cc2-34c6-4ff6-b0be-5e9f8929c6ae"
}
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+