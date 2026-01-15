Глава МИД Финляндии одной фразой отреагировала на позицию Трампа по Гренландии

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что последние высказывания президента США Дональда Трампа о Гренландии «звучат плохо». Об этом сообщает Yle.

В связи с этим она понадеялась, что Североатлантический альянс не будет ввергнут в кризис. Финляндия призывает решать все вопросы путем диалога, сообщила Валтонен.

«На мой взгляд, это звучит плохо. Последние дни тоже были непростыми», – сказала глава МИД Финляндии.

При этом политик призвала не драматизировать ситуацию вокруг Гренландии. По ее словам, «непосредственной угрозы нет».

5 января глава Белого дома Дональд Трамп заявил о планах США захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем американский лидер подчеркнул, что его страна «так или иначе» получит остров.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что захват Гренландии может стать концом для НАТО, а премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не продается, а ее население не хочет становиться американцами.

Ранее Писториус назвал «беспрецедентной» позицию Трампа по Гренландии.