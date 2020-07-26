Путин поделился планами усилить ВМФ России уникальным гиперзвуковым оружием

Президент России Владимир Путин заявил, что Военно-Морской Флот России получит гиперзвуковое оружие, не имеющее аналогов в мире. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов», — рассказал российский лидер во время военно-морского парада в Петербурге.

Он добавил, что также флот получит беспилотные подводные аппараты и эффективные средства обороны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Шойгу поздравил военных России с Днем Военно-Морского флота

— Путин прибыл в Кронштадт на Главный военно-морской парад РФ

— Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива