Зеленский прокомментировал обвинения России в адрес Британии и Франции

Зеленский: когда РФ не побеждает, она начинает искать ядерное оружие на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обвинения России в адрес Великобритании и Франции в том, что эти страны хотят передать Киеву ядерное оружие. Его слова передает «Страна.ua».

«Обычно, когда России не удается побеждать на поле боя, они начинают искать ядерное оружие на территории Украины. На Украине нет ядерного оружия, увы. Вы знаете обстоятельства, когда у Украины было это оружие и когда не стало», — сказал Зеленский.

Эти обвинения могут быть реакцией российской стороны на обсуждения в Европе о необходимости расширить «ядерный зонтик».

4 февраля Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой.

Совфед позднее направил обращения в парламенты Великобритании и Франции, а также в ООН и МАГАТЭ, требуя провести расследования в связи с этой информацией.

Ранее Песков назвал планы вооружить Украину ЯО нарушением норм международного права.