Мужчине пришлось вызывать спасателей, чтобы выбраться из сугроба в Перми

В Перми мужчине пришлось вызвать спасателей, чтобы выбраться из сугроба
Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Перми мужчина застрял в сугробе и не смог выбраться самостоятельно. Об этом сообщает МКУ «Пермская городская служба спасения».

Инцидент произошел 20 февраля, когда мужчина направлялся пешком с улицы Сельскохозяйственной в сторону Сапфирной — он решил сократить путь через заснеженное поле. По пути он провалился в сугроб по пояс и обнаружил, что не может выбраться. Оказавшись в западне, он обратился за помощью в экстренные службы.

Прибывшие на место спасатели нашли мужчину с легким переохлаждением и эвакуировали его из сугроба. Медицинская помощь ему в результате не потребовалась. Сотрудники экстренных служб призывали избегать прогулок по заснеженным полям и бездорожью в зимний период.

Ранее на Курилах на видео сняли, как авто с людьми провалилось под снег из-за сильной метели.

 
