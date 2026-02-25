Страдающее Средневековье: почему все в восторге от сериала «Рыцарь Семи Королевств»?

На канале HBO завершился «Рыцарь Семи Королевств» — второй спин-офф «Игры престолов», который серьезно расширил наши представления о том, как может выглядеть на экране мир «Песни льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Кинокритик Павел Воронков рассказывает, чем всех удивила и влюбила в себя приземленная история о приключениях странствующего рыцаря и его оруженосца.

Забудьте все, чему вас учили в «Игре престолов». Регионов в Семи Королевствах на самом деле девять, а экранизация произведений из цикла «Песнь льда и огня» вполне может обходиться без длинной изощренной заставки, вмещать в себя забористый туалетный юмор, классику американского ритм-н-блюза и джазовой баллады — и не рассыпаться при этом на части. Во всяком случае, ровно такой трюк проворачивает второй спин-офф фэнтезийной махины канала HBO — «Рыцарь Семи Королевств», снятый по мотивам небольшого цикла Джорджа Р. Р. Мартина «Повести о Дунке и Эгге». Действие этих рассказов разворачивается веком ранее «Игры престолов» и, соответственно, веком позднее «Дома Дракона», а посвящены они приключениям крайне неочевидной парочки героев. Первый — сир Дункан Высокий, обыкновенный межевой рыцарь (так у Мартина называются странствующие рыцари — безземельные, безродные и часто вынужденные ночевать где попало, в том числе под живыми изгородями на границах чужих владений). Второй — его маленький оруженосец Эгг — то есть Эйегон, принца из рода Таргариенов и будущий король Вестероса.

Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств» (2026) HBO Entertainment

Казалось бы, их судьбы не должны были пересекаться, но вместо этого они тесно переплелись. Как раз эту фундаментальную неочевидность сериал и поднимает на щит, всячески подчеркивая свою инаковость. От старших братьев по экранной вселенной он первым же делом демонстративно открещивается: в прологе нарастающую тему Рамина Джавади из «Игры престолов» и «Дома Дракона» торжественно прерывает акт бурной дефекации. Конкретно этот прием с резким выдергиванием пафоса из розетки (которым шоураннер «Рыцаря» Айра Паркер засмущал даже Мартина, обычно опускающего такие подробности) повторится еще раз ближе к концу сезона, но и в остальное время сериал не позволит забыть о примате физиологии — и будет неизменно возвращаться к справлению большой и малой нужды в кадре и поблизости. А остракизму подвергнется не только главный музыкальный номер саги, но и вообще все оркестровые наработки Джавади. Взамен композитор «Рыцаря» Дэн Ромер будет в течение всего сезона разбавлять здешнее Средневековье гитарным вестерном — и, присвистывая, подготовит почву для шестой серии, обрамленной джазовой балладой Кенни Дорэма Alone Together и ритм-н-блюзом Теннесси Эрни Форда Sixteen Tons, милым сердцу каждого посетителя московского клуба «Шестнадцать тонн».

Если задуматься, подобным в свое время занималась и «Игра престолов» — по отношению к тому фэнтези, какое мы к тому моменту привыкли видеть на экране. Она значительно его приземлила, вымазав дорожной грязью и отборным матом, а сверхъестественное и магическое сведя к минимуму. Но за прошедшие годы сама «Игра» успела забронзоветь — а значит, возникла необходимость оспаривать уже ее авторитет.

Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств» (2026) HBO Entertainment

Эпический «престольный» размах сменяется задорностью бадди-муви и приятной местечковостью в духе ранних рассказов Анджея Сапковского про ведьмака Геральта: нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. В вышедшем сезоне Дунк (Питер Клэффи) и Эгг (Декстер Сол Анселл) только знакомятся друг с другом и пытаются принять участие в рыцарском турнире. Больше там ничего не происходит, а вся география ограничивается окрестностями городка Эшфорд в восточной части Простора. Но этого оказывается достаточно — особенно в условиях получасового хронометража. Комедийная же выпуклость превращает сериал то ли в телевизионную адаптацию ленты паблика «Страдающее Средневековье», где догадались перековывать средневековую живопись в мемы, то ли в юного оруженосца легендарной комик-группы «Монти Пайтон». Собственно, перед тем, как разбить наши сердца великим эпизодом «Сан-Джуниперо» из антологии «Черное зеркало», здешний режиссер Оуэн Харрис в числе прочего снял фильм «Священный летающий цирк», который в «пайтоновской» манере рассказывал о работе коллектива над картиной «Житие Брайана по Монти Пайтону».

Однако «Рыцарь Семи Королевств» не только расширяет границы дозволенного в Вестеросе по версии HBO, но и напоминает, за что мы полюбили «Игру престолов» изначально. Тамошний суровый реализм никуда не исчез, а наоборот — даже набрал жирок. Скажем, кульминационное сражение в пятой серии так поразило всех своей виртуозной кинематографичностью и высокой степенью иммерсивности, что тут же угодило в общепризнанный перечень лучших моментов за всю экранную историю «Песни льда и огня» — а может, и телевидения в принципе. Это, в свою очередь, спровоцировало настоящую рейтинговую войну против фанатов шоу «Во все тяжкие» на полях сайта IMDb, где в результате стремительного ревью-бомбинга не осталось сериалов с эпизодами, оцененными в безупречные десять баллов; так закончилось 13-летнее правление «Озимандии», 14-го эпизода пятого сезона «Тяжких».

Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств» (2026) HBO Entertainment

И хотя «Рыцарь» пробудил в зрителях в том числе не самые лучшие качества, главным его достоинством все же хочется назвать душеспасительный гуманистический заряд. Защищаясь от пафоса хулиганским щитом, сериал регулярно ударяется в обезоруживающую искренность — и настаивает, что даже в таком отвратительном, беспринципном мире есть место добру и идеалам, а по наследству не передается ни благородство, ни кровожадность. Шоу всю дорогу формально сохраняет интригу, успел ли перед смертью сир Арлан из Пеннитри (Дэнни Уэбб) посвятить своего оруженосца Дунка в рыцари — или тот сам себя таковым провозгласил. На подступах к финалу все становится более-менее очевидно, но к тому моменту подобные детали теряют всякое значение: если это выглядит как рыцарь, плавает как рыцарь, крякает как рыцарь, а главное, следует рыцарскому кодексу и зову сердца, то это, вероятно, и есть рыцарь.

Дальнейшая судьба этого рыцаря остается туманной. Канал HBO пока намерен экранизировать только те три повести, что были опубликованы (причем как в старые добрые — по сезону в год); студийные боссы, по всей видимости, опасаются вновь оказаться в ситуации, когда готовый первоисточник иссяк — и дальше нужно действовать самостоятельно. Мартин последние 12 лет говорит, что надеется написать еще как минимум четвертую новеллу, но только после того, как закончит шестой роман основной саги «Ветра зимы»; то есть не исключено, что этого никогда не произойдет. В то же время писатель сочинил аутлайны (краткие содержания) еще для дюжины историй про Дунка и Эгга, которыми поделился с шоураннером Айрой Паркером, из-за чего последний загорелся идеей снимать сериал до победного — и мечтает охватить всю жизнь своих героев, превратив «Рыцаря» в своеобразный аналог трилогии Ричарда Линклейтера «Перед рассветом» — «Перед закатом» — «Перед полуночью». Словом, ждет ли этого рыцаря поистине великое будущее, нам еще предстоит выяснить, но, честно говоря, если сегодня он играет настолько хороший джаз, то завтра пускай продает хоть две родины. Или семь (то есть девять).

Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств» (2026) HBO Entertainment

Название: «Рыцарь Семи Королевств» (A Knight of the Seven Kingdoms) — 1 сезон

Дата выхода: 18 января — 22 февраля 2026 года

Где смотреть: HBO / HBO Max

Продолжительность: 6 серий по 31–42 минуты

Создатели: Айра Паркер и Джордж Р. Р. Мартин

В ролях: Питер Клэффи, Декстер Сол Анселл, Дэниел Ингс, Финн Беннетт, Эдвард Эшли, Шон Томас, Тэнзин Кроуфорд, Дэнни Уэбб, Генри Эштон, Дэниэл Монкс, Том Вон-Лолор, Берти Карвел, Сэм Спруэлл, Оскар Морган, Юсеф Керкур, Стив Уолл