На Telegram составили девятый за 2026 год административный протокол

На Telegram новый протокол на фоне замедления, компании грозит штраф до 8 млн руб
В отношении мессенджера Telegram составили девятый за 2026 год административный протокол, компании грозит штраф в размере до 8 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Протокол составлен за неудаление владельцем сервиса информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ. Отмечается, что в этом году Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram по двум таким протоколам на 3,8 млн и 7 млн рублей.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что присутствие иностранных мессенджеров на российском рынке может позитивно сказаться на развитии отечественного сервиса Max.

В первой половине февраля российские пользователи Telegram начали жаловаться на серьезный сбой в работе мессенджера. Позднее в Роскомнадзоре сообщили об ограничении работы сервиса в связи с нарушением действующих в стране законов. Ведомство подчеркнуло, что продолжит принимать меры против мессенджера. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме положительно оценили замедление Telegram в России.

 
