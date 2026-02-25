Столетний храм пошел трещинами после начала строительства элитного ЖК

Mash на волне: в Ялте храм начал трескаться после начала стройки элитного ЖК

В Ялте начал трескаться храм, возведенный в 1916 году. Местные жители утверждают, что трещины появились после начала строительства элитного жилого комплекса (ЖК), пишет Telegram-канал Mash на волне.

Речь о храме Николая Чудотворца на улице Дражинского. По словам прихожан и служителей, стены стали трескаться, когда рядом начали забивать сваи и рыть котлован для ЖК SkyPlaza 5.0. Люди боятся, что, если стройку продолжат, церковь рухнет.

«Директор компании-застройщика MG Group заявила Mash на волне, что трещины в храме были и до начала работ, а подрядчик якобы их фиксировал», — сказано в посте.

По информации канала, сейчас на участке укрепляют грунт. Также обещают создать комиссию специалистов, которая решит, как быть дальше.

