Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Столетний храм пошел трещинами после начала строительства элитного ЖК

Mash на волне: в Ялте храм начал трескаться после начала стройки элитного ЖК
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на волне»

В Ялте начал трескаться храм, возведенный в 1916 году. Местные жители утверждают, что трещины появились после начала строительства элитного жилого комплекса (ЖК), пишет Telegram-канал Mash на волне.

Речь о храме Николая Чудотворца на улице Дражинского. По словам прихожан и служителей, стены стали трескаться, когда рядом начали забивать сваи и рыть котлован для ЖК SkyPlaza 5.0. Люди боятся, что, если стройку продолжат, церковь рухнет.

«Директор компании-застройщика MG Group заявила Mash на волне, что трещины в храме были и до начала работ, а подрядчик якобы их фиксировал», — сказано в посте.

По информации канала, сейчас на участке укрепляют грунт. Также обещают создать комиссию специалистов, которая решит, как быть дальше.

23 февраля в результате атаки со стороны Украины на Белгород оказался поврежден купол храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, Белгород подвергся двум массированным ракетным обстрелам с применением 15 боеприпасов и атакам 10 беспилотников. Гладков уточнил, что пять дронов были сбиты.

Ранее в Барселоне завершили строительство главной башни храма Святого Семейства.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!