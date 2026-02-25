Размер шрифта
Общество

В Ивановской области обрушилась крыша больницы

РИА Новости: в Фурманове произошло обрушение крыши в больнице
Ekaterina Sychkova/Global Look Press

Крыша больницы обрушилась в городе Фурманов, расположенном в Ивановской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Фурмановского района.

«Крыша больницы обрушилась. <...> Пострадавших нет», — рассказал источник агентства.

По предварительной информации, кровля не выдержала веса скопившегося снега.

20 февраля в пресс-службе МЧС России сообщили, что с начала текущего года в стране зафиксировали более 120 случаев обрушения крыш под тяжестью снега. Больше всего инцидентов произошло в Приволжском и Центральном федеральных округах. Кровли повреждались в школах, многоквартирных домах, на производственных объектах и спортивных сооружениях.

В тот же день в городе Подольске в Московской области, не выдержав веса скопившегося снега, обрушилась крыша распределительного центра в индустриальном парке «Южный». Кроме того, недавно построенное здание супермаркета завалилось на бок. В момент происшествия людей внутри не было, написал Telegram-канал «Подъем».

Ранее в Липецкой области в результате обрушения крыши автозавода пострадали восемь человек.

 
