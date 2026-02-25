ЕС выделил более €100 млн на защиту энергетики Балтии и Польши

Еврокомиссия выделила €113 млн для защиты энергетической инфраструктуры Польши и государств Прибалтики. Об этом сообщило европейское издание Politico.

Данные денежные средства будут распределены между четырьмя государствами. Получатели сообщили, что эти деньги будут дополнены национальными ассигнованиями.

На выделенные деньги будут выпущены средства защиты электростанций, а также системы подавления беспилотников.

В январе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что связанные с Россией группы виновны в кибератаке на польские объекты энергетики в конце декабря 2025 года.

18 ноября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве на железнодорожных линиях, ведущих на Украину. Чиновник при этом не привел никаких доказательств. Он отметил, что полная уверенность в том, кто является виновником происшествия, будет только тогда, когда исполнителей поймают.

Ранее на Украине заявили об отсутствии защиты газовой инфраструктуры.