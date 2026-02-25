Подземные толчки зафиксировали у берегов Папуа — Новой Гвинеи

Землетрясение произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Толчки магнитудой 5,5 зафиксировали в 11:14 по времени UTC (14:14 мск). Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 483 км от города Порт-Морсби, который является столицей страны. Очаг залегал на глубине 78 км.

К текущему моменту информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

21 февраля в столице Словакии и ее окрестностях произошло землетрясение магнитудой 4,6. Как сообщило издание Dennik N со ссылкой на EMSC, эпицентр природного катаклизма располагался недалеко от населенного пункта Шаморин, очаг — на глубине порядка 10 км. Местные жители в социальных сетях писали, что подземные толчки ощущались в течение нескольких секунд в 13:44 по местному времени (15:44 мск).

13 февраля в центральной части Пакистана зарегистрировали подземный толчок. В Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН оценили магнитуду сейсмического явления в 5,8. Геологическая служба США заявила, что магнитуда составила 5,5.

Ранее в Анапе во время землетрясения потрескались потолки в домах.