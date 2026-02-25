Болельщики «Торино» высыпали навоз перед тренировочной базой в знак протеста

Болельщики итальянского «Торино» провели акцию протеста против владельца и президента команды Урбано Каиро, высыпав перед тренировочной базой команды навоз. Об этом сообщает журналист Антонио Перилло в социальной сети X.

На ограде базы также появился баннер с надписью: «Дерьмо, как Каиро».

Недовольство фанатов связано с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне. После 26 туров чемпионата Италии «Торино» занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 27 очков. Клуб одержал шесть побед при девяти ничьих и 11 поражениях.

23 февраля стало известно об отставке главного тренера Марко Барони. Специалист, возглавлявший команду с июня 2025 года, покинул пост после вылета из Кубка Италии от «Интера» (1:2) в четвертьфинале.

Урбано Каиро возглавляет «Торино» с 2005 года. За это время команда лишь однажды финишировала в верхней половине таблицы и ни разу не квалифицировалась в еврокубки. Последний раз «Торино» побеждал в Кубке Италии в сезоне-1992/93.

Ранее Джанни Инфантино заявил, что ЧМ-2026 в Мексике должен пройти без проблем.