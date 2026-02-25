Россиянин из мести сжег дотла квартиру бывшей жены

В Новороссийске 38-летний мужчина решил отомстить экс-супруге и сжег ее квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Все началось с того, что мужчина проник в жилище бывшей жены. После этого он поджег там два дивана и кровать, после чего вылез через окно и убежал.

В результате огонь почти полностью уничтожил жилье. Сумма ущерба, нанесенного действиями мужчины, составила 4 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого россиянин сжег дачу, чтобы она не досталась жене в случае развода. Пожарные оперативно прибыли и развернули рукава, но мужчина бросился к ним, начал отталкивать с руганью и всячески мешал тушению.

Ранее россиянин облил горючим свою мать и малолетнего сына, а затем попытался их сжечь.