Заявление председателя Генассамблеи ООН Анналены Бербок о необходимости «переварить» то, что США воздержались от голосования по антироссийской резолюции, говорит о ее неспособности проводить какую-либо политику. Бербок, как и главе евродипломатии Кае Каллас, стоит пить «Энтеросгель» для пищеварения. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов.

«Обеим девушкам могу порекомендовать купить и принимать «Энтеросгель». Вот этим и надо заниматься, а не тем, чем она пытается заниматься сейчас, потому что у нее ничего не получается. Все, что касается внешней политики, у госпожи Бербок никогда не получалось, не получается и не получится, поэтому пусть купит себе хорошее средство для пищеварения», — подчеркнул он.

В рамках голосования на Генассамблее ООН США продемонстрировали желание убрать из антироссийской резолюции по Украине пункты о необходимости «справедливого мира». По мнению Долгова, это связано с аккуратным подходом Вашингтона к переговорам по Украине. Сейчас Америке не нужны «лишние раздражители» в мирном процессе по украинскому решению, считает он.

«Шажок такой, наверное, показательный с точки зрения момента и вовлеченности администрации [президента США Дональда] Трампа в поиск урегулирования ситуации. Поэтому я думаю, что этим, конечно, вызвано. Я бы не стал преувеличивать такие шаги, собственно, как и, впрочем, вообще всю принятую эту резолюцию, потому что ее значимость равна нулю», — отметил Долгов.

Как напомнил дипломат, Генеральная Ассамблея в целом не обладает никакими полномочиями в вопросах поддержания международного мира и безопасности. Это не прерогатива Генассамблеи, а функция Совета Безопасности ООН, который, по оценке Долгова, «из-за деструктивной позиции Лондона и Парижа в значительной мере парализован».

Ранее Европарламент выпустил резолюцию о необходимости «поражения» России.