Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Посол посоветовал Бербок и Каллас средство для «переваривания» политики США

Посол Долгов: если Бербок не может переварить шаги США, нужно пить «Энтеросгель»
Michael Ukas/Global Look Press

Заявление председателя Генассамблеи ООН Анналены Бербок о необходимости «переварить» то, что США воздержались от голосования по антироссийской резолюции, говорит о ее неспособности проводить какую-либо политику. Бербок, как и главе евродипломатии Кае Каллас, стоит пить «Энтеросгель» для пищеварения. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов.

«Обеим девушкам могу порекомендовать купить и принимать «Энтеросгель». Вот этим и надо заниматься, а не тем, чем она пытается заниматься сейчас, потому что у нее ничего не получается. Все, что касается внешней политики, у госпожи Бербок никогда не получалось, не получается и не получится, поэтому пусть купит себе хорошее средство для пищеварения», — подчеркнул он.

В рамках голосования на Генассамблее ООН США продемонстрировали желание убрать из антироссийской резолюции по Украине пункты о необходимости «справедливого мира». По мнению Долгова, это связано с аккуратным подходом Вашингтона к переговорам по Украине. Сейчас Америке не нужны «лишние раздражители» в мирном процессе по украинскому решению, считает он.

«Шажок такой, наверное, показательный с точки зрения момента и вовлеченности администрации [президента США Дональда] Трампа в поиск урегулирования ситуации. Поэтому я думаю, что этим, конечно, вызвано. Я бы не стал преувеличивать такие шаги, собственно, как и, впрочем, вообще всю принятую эту резолюцию, потому что ее значимость равна нулю», — отметил Долгов.

Как напомнил дипломат, Генеральная Ассамблея в целом не обладает никакими полномочиями в вопросах поддержания международного мира и безопасности. Это не прерогатива Генассамблеи, а функция Совета Безопасности ООН, который, по оценке Долгова, «из-за деструктивной позиции Лондона и Парижа в значительной мере парализован».

Ранее Европарламент выпустил резолюцию о необходимости «поражения» России.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!