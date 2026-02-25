Сроки восстановления поставок по нефтепроводу «Дружба» сдвинули на март

Фицо: сроки восстановления поставок по «Дружбе» сдвинули на начало марта

Поставки по нефтепроводу «Дружба» в феврале не будут восстановлены, сроки сдвинуты на начало марта. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова приводит новостной портал TASR.

«По самым новым данным, никакая нефть в феврале не придет, первая дата, которая приходит на ум, — где-то 3 марта», — сказал он.

В конце января Украина остановила транзит, оставив Словакию и Венгрию без российских поставок, из-за якобы повреждения оборудования на западе страны после обстрелов. Он должен был возобновиться 20 февраля, однако этого не произошло.

На фоне действий украинской стороны Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд. Словакия же прекратила экстренные поставки электроэнергии для Украины.

В свою очередь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом как можно скорее восстановить поставки нефти по «Дружбе».

Ранее Зеленский отказался разговаривать с премьером Словакии о ситуации с «Дружбой».