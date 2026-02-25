Размер шрифта
В ООН по ошибке сочли Гренландию частью Евросоюза

Глава Генассамблеи ООН Бербок по ошибке назвала Гренландию частью Евросоюза
Global Look Press

Глава Генассамблеи ООН Анналена Бербок в эфире телеканала ARD по ошибке заявила, что Гренландия является частью Евросоюза.

По ее словам, если бы американцам сразу не сказали о территориальной причастности Гренландии к Евросоюзу (ЕС), то многие в США этого бы и не знали.

По словам главы Генассамблеи, на полях Всемирного экономического форума в Давосе лидеры ведущих мировых концернов якобы спрашивали ее, почему для Европы остров так важен.

«Тут подумаешь, они должны бы это знать, они же работают на европейском рынке», — сказала Бербок.

В ходе обсуждения ведущая ARD поправила политика, указав, что Гренландия не является территорией Евросоюза. В ответ на это Бербок заявила, что, хотя остров не входит в состав ЕС, его жители имеют гражданство Евросоюза, и, следовательно, Гренландия представляет собой внешнюю границу сообщества. По ее словам, именно этим фактором она объясняет присутствие там европейских военных.

В январе, комментируя возможность установления контроля США над Гренландией, Бербок высказала мнение, что в случае реализации планов американского лидера Дональда Трампа «ни одна страна на Земле больше не сможет спать спокойно».

Ранее США объявили об отправке военных в Гренландию.

 
