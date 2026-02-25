«Только если Москва разрешит»: в Европе обсуждают, как ввести войска на Украину

Коалиция разобщенных
В европейских столицах все отчетливее понимают: без учета позиции Москвы любые планы по размещению военных на Украине после окончания конфликта обречены на провал. По данным The Telegraph, представители ряда стран «коалиции желающих» в закрытых обсуждениях прямо признают зависимость своих решений от реакции Кремля.
Дипломатические и оборонные источники указывают, что англо-французская инициатива может быть сорвана в любой момент, если Россия сочтет появление европейского контингента угрозой. Опасения сводятся к простому выводу: без согласия Москвы такие силы рискуют автоматически стать легитимной военной целью.
«Если Россия скажет, что не согласна и считает эти войска целью, тогда придется направлять силы другого типа»,
— отметил один из источников издания.
По его словам, согласие или несогласие России «оказывает колоссальное влияние на весь процесс». Европейские источники The Telegraph подчеркнули: при прежней позиции России по войскам стран НАТО возможное развертывание контингента выглядит «довольно гипотетическим».
Сигнал из Лондона
Страны «коалиции желающих» сообщили о намерении направить войска на Украину. Итоги встречи 24 февраля обнародовала канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Лидеры стран-союзниц Киева подтвердили, что рассматривают коалицию как инструмент предоставления Украине многоуровневых гарантий безопасности.
«В том числе посредством многонациональных сил для Украины при поддержке Соединенных Штатов», — следует из пресс-релиза.
Участники встречи также выразили поддержку шагам США по поиску политического урегулирования. В Лондоне указали, что будущие переговоры должны проходить с участием всех сторон, чьи интересы затрагивает конфликт, включая европейские государства. Кроме того, прозвучала позиция о необходимости усилить экономическое давление на Россию и расширить санкции.
Позиция Украины
Владимир Зеленский предложил западным союзникам разместить их военные подразделения на украинско-белорусской границе. С таким предложением он выступил в интервью Agence France-Presse.
«Когда я говорю про первую линию. И говорю про Польшу или наших балтийских соседей. Я говорю им, <...> почему бы вашим контингентам не стоять на границе Украины с Белоруссией?» — задался вопросом он (цитата по ТАСС).
Отвечая на вопрос о наличии конкретных договоренностей, Зеленский отметил, что пока их нет. По его словам, Киев предпочел бы видеть иностранные силы ближе к линии боевого соприкосновения. При этом он уточнил, что польская сторона не подтверждала готовность направить военных, а размещение возможного контингента во Львове украинскую сторону не устраивает.
Зеленский также заявил, что в Киеве исходят из договоренности о выделении Великобританией и Францией по одной бригаде численностью около пяти тысяч человек каждая. Он добавил, что есть и другие государства, выразившие готовность участвовать в отправке войск, однако конкретику приводить не стал.
Ранее украинские власти неоднократно подчеркивали, что рассчитывают на ввод полноценного военного контингента стран-союзниц, а не миротворческих миссий под эгидой ООН или ОБСЕ.
Позиция России
Москва не даст согласия на размещение войск НАТО на территории Украины ни при каких обстоятельствах, в том числе если речь будет идти о военнослужащих так называемой «коалиции желающих». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Мы совершенно точно никогда не подпишемся, не согласимся на любое размещение и присутствие войск НАТО на украинской территории», — сказал Рябков в интервью телеканалу ABC News.
Отвечая на вопрос о возможном участии европейских стран вне формального формата альянса, он подчеркнул: «Нет, нет, нет. Коалиция желающих — это то же самое [что и НАТО]. А может и даже хуже, потому что такое решение может быть реализовано даже без стандартных для таких случаев процедур НАТО».
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва остается открытой к диалогу. Вместе с тем, по его словам, достичь договоренностей непосредственно с Киевом сейчас будет крайне сложно.
«Даже если будет политическая воля, в чем я сомневаюсь, есть юридико-технические трудности, которые заключаются в том, что любые договоренности по территориям должны быть подтверждены в соответствии с конституцией Украины на референдуме», — пояснил Путин.
Он добавил, что для проведения такого голосования необходимо предварительно отменить военное положение. Глава государства также высказался о гарантиях безопасности, подчеркнув, что каждое государство вправе самостоятельно определять механизмы своей защиты, однако подобные решения не могут приниматься в ущерб интересам России.
По его словам, система гарантий должна учитывать позиции как Киева, так и Москвы. Путин заверил, что Россия выполнит все условия мирных соглашений в случае их достижения.
Отдельно президент затронул тему возможного присутствия иностранных военных на Украине. Он отметил, что после заключения мирного договора необходимость в таком контингенте исчезнет.
«Что касается возможных контингентов воинских на Украине, это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО, поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», — подчеркнул глава государства.