«Только если Москва разрешит»: в Европе обсуждают, как ввести войска на Украину

Европейские союзники Украины признают, что размещение войск на ее территории потребует согласия России. По данным The Telegraph, ряд стран «коалиции желающих» готовы направить контингент лишь при одобрении Москвы, опасаясь, что без него могут стать военной целью. О разногласиях внутри коалиции и реакции России на идею ввода войск стран НАТО — в материале «Газеты.Ru».

Коалиция разобщенных

В европейских столицах все отчетливее понимают: без учета позиции Москвы любые планы по размещению военных на Украине после окончания конфликта обречены на провал . По данным The Telegraph, представители ряда стран «коалиции желающих» в закрытых обсуждениях прямо признают зависимость своих решений от реакции Кремля.

Дипломатические и оборонные источники указывают, что англо-французская инициатива может быть сорвана в любой момент, если Россия сочтет появление европейского контингента угрозой. Опасения сводятся к простому выводу: без согласия Москвы такие силы рискуют автоматически стать легитимной военной целью.

«Если Россия скажет, что не согласна и считает эти войска целью, тогда придется направлять силы другого типа»,

— отметил один из источников издания.

По его словам, согласие или несогласие России «оказывает колоссальное влияние на весь процесс». Европейские источники The Telegraph подчеркнули: при прежней позиции России по войскам стран НАТО возможное развертывание контингента выглядит «довольно гипотетическим».

Сигнал из Лондона

Страны «коалиции желающих» сообщили о намерении направить войска на Украину. Итоги встречи 24 февраля обнародовала канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Лидеры стран-союзниц Киева подтвердили, что рассматривают коалицию как инструмент предоставления Украине многоуровневых гарантий безопасности.

«В том числе посредством многонациональных сил для Украины при поддержке Соединенных Штатов», — следует из пресс-релиза.

Участники встречи также выразили поддержку шагам США по поиску политического урегулирования. В Лондоне указали, что будущие переговоры должны проходить с участием всех сторон, чьи интересы затрагивает конфликт, включая европейские государства. Кроме того, прозвучала позиция о необходимости усилить экономическое давление на Россию и расширить санкции .

Позиция Украины

Владимир Зеленский предложил западным союзникам разместить их военные подразделения на украинско-белорусской границе. С таким предложением он выступил в интервью Agence France-Presse.

«Когда я говорю про первую линию. И говорю про Польшу или наших балтийских соседей. Я говорю им, <...> почему бы вашим контингентам не стоять на границе Украины с Белоруссией?» — задался вопросом он (цитата по ТАСС).

Отвечая на вопрос о наличии конкретных договоренностей, Зеленский отметил, что пока их нет. По его словам, Киев предпочел бы видеть иностранные силы ближе к линии боевого соприкосновения. При этом он уточнил, что польская сторона не подтверждала готовность направить военных, а размещение возможного контингента во Львове украинскую сторону не устраивает.

Зеленский также заявил, что в Киеве исходят из договоренности о выделении Великобританией и Францией по одной бригаде численностью около пяти тысяч человек каждая . Он добавил, что есть и другие государства, выразившие готовность участвовать в отправке войск, однако конкретику приводить не стал.

Ранее украинские власти неоднократно подчеркивали, что рассчитывают на ввод полноценного военного контингента стран-союзниц, а не миротворческих миссий под эгидой ООН или ОБСЕ.

Позиция России

Москва не даст согласия на размещение войск НАТО на территории Украины ни при каких обстоятельствах, в том числе если речь будет идти о военнослужащих так называемой «коалиции желающих». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы совершенно точно никогда не подпишемся, не согласимся на любое размещение и присутствие войск НАТО на украинской территории», — сказал Рябков в интервью телеканалу ABC News.

Отвечая на вопрос о возможном участии европейских стран вне формального формата альянса, он подчеркнул: «Нет, нет, нет. Коалиция желающих — это то же самое [что и НАТО]. А может и даже хуже, потому что такое решение может быть реализовано даже без стандартных для таких случаев процедур НАТО» .

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва остается открытой к диалогу. Вместе с тем, по его словам, достичь договоренностей непосредственно с Киевом сейчас будет крайне сложно.

«Даже если будет политическая воля, в чем я сомневаюсь, есть юридико-технические трудности, которые заключаются в том, что любые договоренности по территориям должны быть подтверждены в соответствии с конституцией Украины на референдуме», — пояснил Путин.

Он добавил, что для проведения такого голосования необходимо предварительно отменить военное положение. Глава государства также высказался о гарантиях безопасности, подчеркнув, что каждое государство вправе самостоятельно определять механизмы своей защиты, однако подобные решения не могут приниматься в ущерб интересам России.

По его словам, система гарантий должна учитывать позиции как Киева, так и Москвы. Путин заверил, что Россия выполнит все условия мирных соглашений в случае их достижения.

Отдельно президент затронул тему возможного присутствия иностранных военных на Украине. Он отметил, что после заключения мирного договора необходимость в таком контингенте исчезнет.