Силуанов охарактеризовал задачи правительства России на 2026 год

Задачи правительства на 2026 год амбициозны. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Нам предстоит также реализовать массу проектов, в том числе и в технологическом суверенитете, обеспечить социальные задачи. Несмотря на все сложности, это будет сделано в текущих условиях», — сказал глава ведомства.

Силуанов добавил, что правительство уже подготовило план по обновлению российской экономики. По словам министра, инициатива будет реализована уже в 2026 году.

При этом, как отметил глава Минфина, в этом году доля нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ составит менее 20%. Силуанов уточнил, что кабмин все меньше ориентируется на углеводороды, в связи с чем основная ставка делается на экономику.

Также министр допустил, что показатели федерального бюджета на 2026 год могут быть скорректированы из-за внешней конъюнктуры. При этом все взятые обязательства обеспечат необходимым финансированием, подчеркнул глава ведомства.

Ранее Силуанов назвал сумму расходов на беспилотные системы в России.