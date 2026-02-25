Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Силуанов охарактеризовал задачи правительства России на 2026 год

Силуанов: задачи правительства на 2026 год амбициозны
Григорий Сысоев/РИА Новости

Задачи правительства на 2026 год амбициозны. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Нам предстоит также реализовать массу проектов, в том числе и в технологическом суверенитете, обеспечить социальные задачи. Несмотря на все сложности, это будет сделано в текущих условиях», — сказал глава ведомства.

Силуанов добавил, что правительство уже подготовило план по обновлению российской экономики. По словам министра, инициатива будет реализована уже в 2026 году.

При этом, как отметил глава Минфина, в этом году доля нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ составит менее 20%. Силуанов уточнил, что кабмин все меньше ориентируется на углеводороды, в связи с чем основная ставка делается на экономику.

Также министр допустил, что показатели федерального бюджета на 2026 год могут быть скорректированы из-за внешней конъюнктуры. При этом все взятые обязательства обеспечат необходимым финансированием, подчеркнул глава ведомства.

Ранее Силуанов назвал сумму расходов на беспилотные системы в России.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!